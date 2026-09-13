حماس ترحب بمواقف "بريكس" الداعمة للحقوق الفلسطينية

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما تضمنه "إعلان نيودلهي 2026" الصادر عن القمة الثامنة عشرة لمجموعة بريكس، من مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة.

وثمنت حماس، في تصريح صحفي الأحد، تأكيد الإعلان دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ودعوته إلى حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ورفضه أي تهجير قسري للفلسطينيين، مؤقتًا أو دائمًا، أو أي تغيير جغرافي أو ديموغرافي في قطاع غزة.

كما أشادت الحركة بتأكيد دول بريكس ضرورة إنهاء الاحتلال غير القانوني، ورفض الإجراءات الأحادية الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، واحترام حرمة المقدسات فيها، إلى جانب التمسك بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وثمنت حماس كذلك إدانة الإعلان استخدام التجويع أسلوبًا من أساليب الحرب، واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو تسييسها وعسكرة تقديمها، فضلًا عن دعمه الثابت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وولايتها الأممية.

وأعربت الحركة عن تقديرها لدول مجموعة بريكس لهذه المواقف، داعية إلى ترجمتها إلى خطوات عملية تسهم في وقف انتهاكات الاحتلال وإنهائه، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين