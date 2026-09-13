فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيدان و13 مصابًا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمدينة غزة

بركة: 33 عامًا على أوسلو أثبتت فشل الاتفاق في تحقيق الدولة الفلسطينية

37 صحفيًا في سجون الاحتلال.. 51% منهم إداريًا

الاحتلال يعتقل فتاة عند حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس

عراقجي: سنعرض المسار الجديد في "هرمز" باجتماع صلالة

حماس ترحب بمواقف "بريكس" الداعمة للحقوق الفلسطينية

حملة "تنازل لله" تتجاوز 50 مليون شيكل من الديون المتنازل عنها

دراجان فلسطينيان يشاركان في فعاليات رياضية وتضامنية بأيرلندا

نقص المستلزمات وارتفاع أسعارها يقلصان زراعة الموسم الخريفي في خانيونس

فلسطينيو الخارج يحذرون: الاحتلال يستغل الأعياد لفرض واقع جديد في الأقصى

37 صحفيًا في سجون الاحتلال.. 51% منهم إداريًا

13 سبتمبر 2026 . الساعة 16:41 بتوقيت القدس
...
يقبع 37 صحفيًا وصحفية في سجون الاحتلال

يواصل الاحتلال تصعيد استهداف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بالاعتقال والأحكام والعزل والملاحقة على خلفية عملهم الصحفي وحرية الرأي والتعبير، في وقت يقبع 37 صحفيًا وصحفية في معتقلاته، جميعهم اعتُقلوا منذ بدء الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني.

وقال نادي الأسير، الأحد، إن 19 صحفيًا وصحفية في الضفة الغربية بما فيها القدس يخضعون للاعتقال الإداري، بما يعادل 51% من إجمالي الصحفيين المعتقلين حاليًا، في ظل استمرار التوسع في هذا النوع من الاعتقال دون تهمة أو محاكمة، استنادًا إلى ما يسمى "الملف السري".

وأشار نادي الأسير إلى أن الإعلاميين المعتقلين يواجهون المنظومة القمعية ذاتها التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات، بما تشمل التعذيب والتنكيل والإخفاء القسري والحرمان من الحقوق الأساسية.

ويأتي تصعيد استهداف الصحفيين ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى حجب الحقيقة ومحاصرة الرواية الفلسطينية وترهيب الطواقم الصحفية لمنعها من توثيق الجرائم والانتهاكات الميدانية.

ودعا النادي المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى التدخل العاجل، وتوفير الحماية الفاعلة للصحفيين الفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف ملاحقتهم والإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسرى #صحفيين #الأسرى الصحفيين #معتقل إداري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة