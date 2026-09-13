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عراقجي: سنعرض المسار الجديد في "هرمز" باجتماع صلالة

13 سبتمبر 2026 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
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سفن في مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران ستعرض خلال اجتماع إقليمي يعقد غدًا الاثنين في مدينة صلالة العُمانية، خرائط المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، إلى جانب تفاصيل التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع سلطنة عُمان والبيان المشترك بشأنه.

وقال عراقجي، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن الاجتماع سيضم إيران وسلطنة عُمان وخمس دول خليجية والعراق، بعد إعلان البحرين عدم مشاركتها، موضحًا أن جدول أعماله يقتصر على الترتيبات البحرية الجديدة في مضيق هرمز.

وأضاف أن إيران وعُمان توصلتا إلى تفاهم بشأن إنشاء مسار بحري جديد في المضيق، وأعدتا الخرائط المتعلقة به، إلى جانب صياغة بيان مشترك، مشيرًا إلى أن الوثائق ستُحال لاحقًا إلى المنظمة البحرية الدولية لتسجيلها ضمن آليات المنظمة.

وشدد عراقجي على أن التفاهم الإيراني العُماني لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، موضحًا أنه يحدد الإطار والترتيبات التي ستجري الملاحة البحرية بموجبها في حال تهيأت الظروف لإعادة فتح المضيق، بما في ذلك تفاصيل مسارات الدخول والخروج الجديدة.

ورأى أن اجتماع دول المنطقة حول طاولة واحدة يمثل خطوة مهمة لبناء الثقة، مؤكدًا أن إيران تؤمن بأن دول المنطقة هي المسؤولة عن أمنها واستقرارها، وأن قضاياها ينبغي أن تُدار من جانب دول المنطقة بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وربط وزير الخارجية الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز بعودة الولايات المتحدة إلى الالتزامات التي قبلت بها ووقعت عليها في "تفاهم إسلام أباد"، معتبرًا أن التزام واشنطن بها من شأنه تهيئة الظروف لعودة الملاحة في المضيق إلى وضعها الطبيعي.

المصدر / العربي الجديد
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