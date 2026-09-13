دراجان فلسطينيان يشاركان في فعاليات رياضية وتضامنية بأيرلندا

شارك الدراجان البارالمبيان الفلسطينيان محمد أبو عصفور وعلاء الدالي، خلال الأسابيع الأخيرة، في فعاليات رياضية وتضامنية بأيرلندا، ضمن أنشطة فريق «غزة صن بيردز» للتعريف بالرياضة الفلسطينية ودعم الرياضيين ذوي الإعاقة في قطاع غزة.

وخاض الدراجان، إلى جانب عشرات المشاركين، سباقًا تضامنيًا امتد ليومين، قطع خلاله المشاركون 200 كيلومتر، بين بورتمارنوك وأرماغ وبلفاست، قبل أن يشاركا بعد يومين في إحدى جولات سلسلة «مونديلو» في مقاطعة كيلدير، إلى جانب دراجين أيرلنديين.

وفقد أبو عصفور والدالي أحد أطرافهما إثر إصابتهما برصاص قناصة إسرائيليين خلال مسيرات العودة، قبل أن يواصلا مسيرتهما في رياضة الدراجات البارالمبية.

ويضم فريق «غزة صن بيردز» أكثر من 40 رياضيًا مبتور الأطراف، بينهم نحو 20 إلى 24 رياضيًا في غزة، و11 في مصر، وتسعة في بلجيكا، وفق مؤسس الفريق كريم علي.

وقال علي إن الفعاليات الأيرلندية استهدفت حشد الدعم لفلسطين، وجمع التبرعات، وتعزيز حضور الرياضة الفلسطينية في الإعلام، وبناء علاقات مع المؤسسات الرياضية الأيرلندية.

وأشار إلى أن الفريق يسعى إلى رفع عدد أعضائه إلى نحو 60 رياضيًا، وتوسيع مشاركاته في المنافسات البارالمبية والبرامج الدولية، مؤكدًا أن الرياضة تشكل وسيلة للتمثيل والمنافسة وبناء جسور التضامن.