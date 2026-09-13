الصحة: زراعة قرنية في مجمع ناصر الطبي بغزة بفضل تبرع عائلة شهيدة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إجراء عملية زراعة قرنية في مجمع ناصر الطبي لمريضة تبلغ من العمر 64 عاماً، في إطار جهود البرنامج الوطني لزراعة القرنيات لتوفير العلاج للمرضى المحتاجين واستعادة قدرتهم على الإبصار.

وقالت الوزارة إن عائلة الشهيدة، المرحومة بإذن الله، إيمان محمد أبو شلوف (25 عاماً)، تبرعت بقرنيتي ابنتها عقب وفاتها، لتكونا صدقة جارية عنها، وتساهما في إعادة البصر إلى مرضى بحاجة إلى زراعة القرنيات.

وأوضحت أن البرنامج الوطني لزراعة القرنيات، من خلال بنك العيون ووحدة نقل وزراعة الأعضاء، وبالتعاون مع جمعية «قيرطان» والفرق الطبية المختصة، يواصل العمل على حصر الحالات وتجهيزها، وإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة، تمهيداً لإجراء عمليات الزراعة وفق الإمكانات المتاحة.

وأكدت الوزارة أن هذه العمليات تمثل ثمرة للتنسيق بين الجهات الطبية المختصة، رغم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في غزة ونقص عدد من المستلزمات والأدوات الطبية الضرورية.

وجدد بنك العيون دعوته العاجلة إلى المؤسسات الدولية والإنسانية للتدخل من أجل تعزيز القطاع الصحي وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة، بما يتيح استمرار خدمات زراعة القرنيات وغيرها من الخدمات الطبية للمرضى في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين