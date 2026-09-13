الاحتلال يصعد جنوب لبنان.. غارات متتالية وقصف مدفعي

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية مكثفة على بلدات ومناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة زوطر الشرقية، في استمرار للهجمات الإسرائيلية على المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف النبطية الفوقا وكفرتبنيت ومحيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر، فيما تكرر القصف على بعض المواقع خلال فترات زمنية قصيرة.

وقالت الوكالة إن الطيران الإسرائيلي شن غارة على حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، قبل أن يعاود استهداف البلدة بغارة ثانية خلال أقل من ربع ساعة.

كما استهدف محيط تلة الدبشة عند أطراف النبطية الفوقا بغارة جوية، ثم جدد القصف على المنطقة للمرة الثانية خلال أقل من نصف ساعة.

وفي كفرتبنيت، شن الطيران الإسرائيلي غارتين متتاليتين، قبل أن يعاود استهداف البلدة بغارة ثالثة خلال أقل من ثلث ساعة.

وبالتزامن مع الغارات الجوية، تعرضت بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي، بحسب الوكالة اللبنانية.

وتأتي هذه الهجمات بعد اعتداءات إسرائيلية واسعة شهدها جنوبي لبنان، الجمعة والسبت، وشملت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وعمليات تفجير استهدفت أحياء سكنية ومنازل ومدرسة وبنى تحتية في عدة مناطق.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية رغم "اتفاق الإطار" التي وقعتها بيروت وتل أبيب في 26 حزيران/ يونيو الماضي برعاية أميركية، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

ولا تزال "إسرائيل" تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق احتلالها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها الراهن.

المصدر / فلسطين أون لاين