480 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى والاحلال يقيد دخول المصلين

اقتحم 480 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، فيما فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين إليه، بالتزامن مع رأس السنة العبرية.

وذكرت مصادر مقدسية، أن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة ونظموا جولات استفزازية في باحاته، منوهة إلى أن عددًا من المتطرفين اليهود أدّوا طقوسًا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد وقبالة قبة الصخرة.

وأوضحت المصادر إن 480 مستوطنا اقتحموا المسجد منذ ساعات الصباح تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات “استفزازية” في ساحاته وأدوا طقوسا تلمودية.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال حددت دخول المصلين إلى المسجد خلال صلاة فجر الأحد عبر بابي حطة والسلسلة فقط.

وأضافت أن سلطات الاحتلال فرضت قيودا عمرية على دخول المصلين، فيما رفض جنود الاحتلال المتمركزون على الحواجز الإفصاح عن الفئة العمرية المسموح لها بالدخول.

وأشار إلى أن القيود الإسرائيلية أدت إلى حرمان أعداد من المصلين من الوصول إلى المسجد، فيما اضطر عدد قليل ممن تمكنوا من الوصول إلى الصلاة عند أبوابه.

وتزامنت الإجراءات الإسرائيلية مع دعوات أطلقتها جماعات “الهيكل” الإسرائيلية لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى خلال أيام رأس السنة العبرية.

المصدر / فلسطين أون لاين