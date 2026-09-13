الصحة العالمية تبلغ بوقف الوقود عن مرافق صحية في غزة

أبلغت منظمة الصحة العالمية المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الأهلي في قطاع غزة، بأن إمدادات الوقود المقدمة لها ستتوقف اعتبارًا من 19 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق ما أفاد به رئيس جمعية الإغاثة الطبية في القطاع محمد أبو عفش.

وقال أبو عفش، في تصريح، إن المنظمة أبلغت عددًا من المراكز الصحية التي كانت تستفيد من إمدادات الوقود، بوقف تزويدها به بدءًا من الموعد المذكور، محذرًا من تداعيات القرار على استمرارية الخدمات الصحية.

وأوضح أن وقف إمدادات الوقود قد يؤدي إلى توقف أو تعطل الخدمات الطبية في نحو سبعة مراكز صحية، في ظل اعتماد هذه المرافق على الوقود لتشغيل المولدات وضمان استمرار عمل أقسامها وخدماتها الأساسية.

وأضاف أن أي نقص إضافي في الوقود من شأنه أن يفاقم الضغوط التي تواجهها المنظومة الصحية في قطاع غزة، ويحد من قدرتها على تقديم الرعاية للمرضى والمصابين، ولا سيما في ظل استمرار الأزمة الإنسانية ونقص الموارد التشغيلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المرافق الصحية في غزة صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية من الوقود ومستلزمات التشغيل، ما يجعل استمرار الإمدادات ضرورة لضمان عدم انقطاع الخدمات الطبية.

المصدر / فلسطين أون لاين