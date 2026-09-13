نقابة الباصات تنذر بتوقف نقل الكوادر الطبية في غزة

حذرت نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة، اليوم الأحد، من تعليق خدمات نقل الكوادر الطبية تدريجيًا، في ظل استمرار النقص الحاد في قطع غيار الحافلات ومستلزمات الصيانة الأساسية، مؤكدة أن الشركات استنفدت إمكانياتها للحفاظ على استمرار الخدمة.

وقالت النقابة، في بيان، إن عدم الاستجابة لمناشداتها بشأن توفير الإطارات والزيوت ومواد الصيانة الأساسية، دفعها إلى اتخاذ إجراءات تدريجية قد تصل إلى وقف خدمات نقل الكوادر الطبية بشكل كامل.

وأوضحت أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن مواعيد تعليق الخدمة تدريجيًا، وصولًا إلى التوقف الكامل في حال استمرار عدم توفير مستلزمات التشغيل والصيانة اللازمة للحافلات.

وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يأتي اضطراريًا وخارجًا عن إرادتها، نتيجة عدم توفر متطلبات الصيانة التي تضمن سلامة الحافلات وقدرتها على مواصلة العمل، محذرة من التداعيات التي قد تترتب على توقف نقل الكوادر الطبية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي في غزة.

وجددت مناشدتها للجهات المعنية والمؤسسات الإنسانية والدولية بالتدخل العاجل لتوفير قطع الغيار والإطارات والزيوت ومستلزمات الصيانة، تفاديًا لتعليق خدمة نقل الكوادر الطبية وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على عمل المؤسسات الصحية في قطاع غزة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه قطاع النقل في غزة تحديات متفاقمة جراء صعوبة توفير مستلزمات التشغيل والصيانة، ما يهدد باستمرار خدمات حيوية ترتبط مباشرة بعمل القطاع الصحي. ويخشى أن يؤدي توقف نقل الكوادر الطبية إلى زيادة الأعباء على المستشفيات والمرافق الصحية، وتعقيد قدرة العاملين على الوصول إلى أماكن عملهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين