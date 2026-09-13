الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا خلال حملة اقتحامات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 11 مواطنًا بينهم طفلان، خلال اقتحامات نفذتها في محافظات جنين وبيت لحم وطوباس بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها وإجراء تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين خلال اقتحام مدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة، وهم: هشام أبو غالي، وعلي رامي الدربي، وأحمد السيد، ورفو أبو شملة، وعدي باسم قبها من مدينة جنين، وصالح أحمد نجيب عمور من قرية رمانة غرب جنين، وجواد محمد سامي عليات من قرية دير أبو ضعيف، ونديم أبو الرب من قرية جلبون.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى دير أبو ضعيف، وجلبون، والهاشمية، وبرقين، ورمانة، وزبوبا، والسيلة الحارثية، وعرابة، ويعبد، وعابا، وانتشرت في عدد من أحيائها وشوارعها، فيما استمر اقتحام قرية دير أبو ضعيف.

وداهمت القوات عددًا من المنازل وفتشتها، وأجرت تحقيقات ميدانية مع مواطنين، في إطار حملة الاقتحامات المتواصلة في المحافظة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين خلال اقتحام مدينة بيت لحم، وهما ماجد ماهر عبد الفتاح (15 عامًا)، وأحمد محمود شوكة (14 عامًا)، بعد مداهمة منزليهما في منطقة شارع الصف.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات العبيدية وزعترة والشواورة ودار صلاح شرق بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أسامة علي بني عودة، بعد مداهمة منزله في بلدة طمون جنوب المحافظة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرق المدينة، دون تسجيل اعتقالات.

وانتشرت عدة آليات عسكرية في مدينة قلقيلية، بعد دخولها من المدخل الجنوبي الرئيسي، وتمركزت في حي النقار ومنطقة كفر سابا، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون من مدخلها الشمالي وانتشرت في حي المنطار ومنطقة المثلث، قبل أن تنسحب.

المصدر / فلسطين أون لاين