فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأرصاد الجوية: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأربعاء

لقاء في طولكرم يبحث تقليصات "أونروا" واحتياجات النازحين

غزة تواجه التعطيش وانهيار الصرف الصحي يفاقم الكوارث البيئية والصحية

"فلسطين أون لاين" تطلق برنامج "من غزة" لتوثيق حكايات الحرب والحياة

"بريكس" تجدد دعوتها لوقف انتهاكات "إسرائيل" في غزة ودعم ولاية "أونروا"

بلدية غزة تناقش أولويات التعافي في حي تل الهوى

مصرع أحد عناصر الوحدات الخاصة الإسرائيلية غرقا

ساسة ومفكرون يهود يتبنون نظرية الشيخ أحمد ياسين حول زوال "إسرائيل"

الدفاع المدني ينتشل رفات 13 شهيدا

فلسطينيان يفوزان بجائزة اليونسكو لذاكرة العالم

ريال مدريد يكتسح فاييكانو برباعية ويواصل مطاردة برشلونة

13 سبتمبر 2026 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
...
احتفال لاعبي ريال مدريد

واصل ريال مدريد سعيه لمزاحمة غريمه التقليدي برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه رايو فاييكانو 4/1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، متساويا في الرصيد مع برشلونة المتصدر، والذي سيكون بإمكانه توسيع الفارق حينما يواجه ليفانتي، في وقت لاحق من اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد رايو فاييكانو عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

ريال مدريد.webp
 

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 14 عن طريق كيليان مبابي من ضربة جزاء، ثم أضاف زميله ألفارو كاريراس الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 35 سجل جود بلينجهام الهدف الثالث للريال، فيما سجل رايو فاييكانو هدفه الوحيد عن طريق سيرخيو كاميلو في الدقيقة 51.

واختتم مبابي رباعية فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، مسجلا هدفه الثاني الشخصي في المباراة.

المصدر / وكالات
#الدوري الإسباني #ريال مدريد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة