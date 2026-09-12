لقاء في طولكرم يبحث تقليصات "أونروا" واحتياجات النازحين

عقد ممثلو وفعاليات مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس اجتماعاً تشاورياً في مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، لبحث الأوضاع الإنسانية والمعيشية للنازحين والمهجرين قسراً، وتعزيز التنسيق المشترك لمتابعة احتياجاتهم وحقوقهم في ظل استمرار النزوح وتفاقم تداعياته.

وبحث المجتمعون واقع الأسر النازحة وما تواجهه من تحديات متزايدة في مجالات السكن والإيواء والتعليم والصحة والإغاثة وسبل العيش والخدمات الاجتماعية، مؤكدين ضرورة مواصلة متابعة أوضاعها وضمان وصول المساعدات والخدمات إليها بصورة عادلة ومنظمة تحفظ كرامتها وحقوقها.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق بين اللجان الشعبية والمؤسسات والفعاليات المجتمعية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وتوحيد الجهود والمواقف في متابعة ملفات النازحين ونقل مطالبهم واحتياجاتهم إلى الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية، ولا سيما في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها آلاف الأسر المهجرة من المخيمات.

كما تناول الاجتماع آليات التحرك لمواجهة تقليص المساعدات والخدمات المقدمة للاجئين والنازحين، والتأكيد على مسؤولية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مواصلة تقديم خدماتها للاجئين، خصوصاً في ظل فقدان العديد من الأسر لمنازلها ومصادر دخلها واستمرار حاجتها إلى بدل الإيجار والمساعدات الغذائية والإغاثية والخدمات الأساسية.

ويأتي الاجتماع بعد فعالية احتجاجية نفذها نازحون وممثلون عن اللجان الشعبية الأسبوع الماضي أمام مقر "أونروا" في مدينة طولكرم، احتجاجاً على وقف وتقليص مساعدات غذائية كانت تستفيد منها أسر نازحة، وللمطالبة بتحمل الوكالة مسؤولياتها تجاه اللاجئين والمهجرين قسراً.

وخلال الوقفة، طالب المشاركون بتوفير احتياجات الإيواء والإعاشة والمساعدات الغذائية للأسر النازحة، والاستمرار في برامج الدعم والخدمات وعدم تحميل اللاجئين تداعيات الأزمات المالية التي تواجهها المؤسسات الدولية.

كما شدد المشاركون في الفعالية على أن الغذاء والإيواء والاحتياجات الأساسية حقوق ضرورية للأسر النازحة في ظل استمرار الأزمة، مطالبين بمعالجة ملف توقف بعض المساعدات الغذائية وإيجاد حلول عاجلة للأسر التي فقدت مصادر دخلها أو مساكنها.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: