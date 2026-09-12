"فلسطين أون لاين" تطلق برنامج "من غزة" لتوثيق حكايات الحرب والحياة

تطلق "فلسطين أون لاين" النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين، غدًا، برنامجها الجديد "من غزة"، الذي يوثّق حكايات إنسانية من قطاع غزة، ويقترب من قصص أشخاص عاشوا حرب الإبادة وشهدوا فصولها، وواجهوا آثارها بالصمود والتحدي والإصرار على استكمال الحياة.

وينطلق البرنامج من فكرة أن خلف مشاهد الحرب وأرقامها حكايات إنسانية وتفاصيل لم تُروَ بعد، ليمنح من عاشوا تلك التجارب أو شهدوا عليها مساحة لسردها من قلب المكان.

ويتناول "من غزة" قصص الفقد والنجاة والصمود والعمل والتحدي، إلى جانب نماذج لأشخاص واصلوا حياتهم وصنعوا تجاربهم وسط واقع استثنائي فرضته الحرب.

ويعتمد البرنامج أسلوبًا صحفيًا بصريًا يجمع بين المشاهد الميدانية والشهادات والسرد الإنساني، سعيًا إلى توثيق جانب من حكايات غزة وذاكرتها خلال حرب الإبادة، ووضع الإنسان في قلب القصة.

وتُنشر أولى حلقات "من غزة" غدًا عبر "فلسطين أون لاين"، النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين، ومنصاتها الرقمية.

https://www.facebook.com/reel/1748352292871724

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: