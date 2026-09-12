بلدية غزة تناقش أولويات التعافي في حي تل الهوى

حددت بلدية غزة خلال ورشة عمل حول "مشروع التعافي وإعادة الإعمار في منطقة تل الهوى – محيط منتزه برشلونة"، مجموعة من الأولويات والمقترحات لتطوير الخطة، أبرزها إنشاء سوق بلدي، تحسين خدمات النقل العام، توفير قاعات متعددة الاستخدام ودار للمناسبات وحدائق عامة، وإدماج المخططات المعتمدة من البلدية ضمن خطة إعادة الإعمار، تمهيدا لاستكمالها ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال الورشة التي عقدت في قاعة المجلس البلدي في المبنى الرئيسي – ميدان فلسطين، اليوم السبت، ضمن مشروع "الاستجابة الطارئة، وبناء القدرة على الصمود في سبيل إعادة الإعمار في قطاع غزة"، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بدعم من شعب اليابان وبالتعاون مع بلدية برشلونة ضمن مبادرة District 11 .

ويهدف المشروع إلى تقييم أوضاع الأحياء المتضررة وتحديد أولويات التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز قدرة السكان والأحياء على الصمود.

وشارك في الورشة رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وعضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط، ومدير عام التنظيم والتخطيط الحضري م عماد عوض وعدد من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام والمختصين في دوائر البلدية المختصة، إلى جانب ممثل وزارة الأشغال م. عماد الربعي وعدد من المختصين.

وأكد السراج أهمية تكامل الأدوار مع الشركاء والاستفادة من الخبرات الفنية، وضرورة أن تتضمن المناطق المعاد إعمارها مرافق خدمية متكاملة، بما يحقق بيئة حضرية أكثر قدرة على الصمود ويعزز جودة الحياة.

واستعرضت م. حنين أبو عودة دراسة "التوصيف الحضري لحي تل الهوى"، فيما ناقش المشاركون المبررات المرتبطة باختيار المنطقة، والاحتياجات التخطيطية والخدمية المقترحة، مؤكدين ضرورة دمج مبادئ البلدية لإعادة الإعمار في الخطة، وربطها بالاحتياجات الفعلية للسكان.

وخلصت الورشة إلى استكمال تطوير التصور النهائي للخطة وإجراء التعديلات وفق الملاحظات الفنية، وتعزيز التنسيق مع وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان، تمهيدًا لعرض الخطة على الشركاء ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: