الدفاع المدني ينتشل رفات 13 شهيدا

انتشلت طواقم الدفاع المدني، اليوم السبت، رفات 13 شهيدا من تحت ركام المنازل والبنايات المدمرة، عقب عمليات بحث وتقص شاقة خاضتها الفرق الإغاثية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني، في تصريح مقتضب، بأن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال رفات 8 شهداء من منطقتي الزيتون واليرموك بمحافظة غزة، إضافة إلى رفات 5 شهداء آخرين من مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى.

وتواصل طواقم الدفاع المدني وفرق الإغاثة في قطاع غزة عمليات البحث واستخراج أجساد الشهداء والمفقودين من تحت الركام، وسط نقص حاد في المعدات الثقيلة والآليات نتيجة الحصار وقيود الاحتلال، مما يحول دون الوصول إلى آلاف الجثامين.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: