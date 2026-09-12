فلسطينيان يفوزان بجائزة اليونسكو لذاكرة العالم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اختيار المؤرخ الفلسطيني عبد اللطيف أبو هاشم وباحثة التراث حنين العمصي، فائزين بجائزة اليونسكو/جيكجي لذاكرة العالم لعام 2026، تقديرًا لجهودهما في حماية التراث الوثائقي والمخطوطات المهددة بالضياع في قطاع غزة.

وجاء اختيار الفلسطينيين بناءً على توصية لجنة تحكيم دولية من الخبراء، أشادت بجهودهما في حماية التراث الوثائقي في غزة، وتعزيز القدرات المحلية على حفظه وترميمه، في ظل ظروف بالغة الصعوبة فرضها العدوان المتواصل على القطاع.

وعمل أبو هاشم والعمصي على توثيق ورقمنة آلاف الصفحات من المخطوطات الفلسطينية، بينها مخطوطات تعود إلى الحقبتين المملوكية والعثمانية، كما أسهما في إنشاء أول مختبر متخصص لترميم المخطوطات في غزة بما يعزز إمكانات الحفاظ على هذا الإرث التاريخي على المدى الطويل.





وشملت جهودهما رقمنة أكثر من 25 ألف صفحة من المخطوطات المهددة بالضياع، بدعم من برنامج الأرشيفات المهددة بالضياع التابع للمكتبة البريطانية، إلى جانب تطوير بروتوكولات للحفظ الطارئ وإنقاذ مجموعات من المخطوطات خلال الحرب.

وأسفرت جهودهما عن رقمنة وحفظ 228 مخطوطة نادرة، ونحو 8 آلاف كتاب، إلى جانب ترميم 25 ألف صفحة من التراث المخطوط في غزة، الذي يعود جزء كبير منه إلى الحقبتين المملوكية والعثمانية.

وأكد الفائزان أن مواصلة العمل على إنقاذ التراث الفلسطيني وحفظه وتوثيقه، لا سيما المجموعات الوثائقية والمخطوطات المهددة بالضياع، تمثل أولوية لحماية هوية الشعب الفلسطيني وذاكرته الجماعية.









المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: