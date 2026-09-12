التلفزيون الفرنسي يسحب حلقة أديل هينيل بعد حديثها عن الإبادة الإسرائيلية

سحبت مجموعة فرانس تلفزيون حلقة الممثلة أديل هينيل عن فلسطين خلال حديثها في برنامج "المكتبة الكبيرة".

ولم يكن حديث الممثلة الفرنسية أكثر من دقيقة عن فلسطين، لكنه كان كافيا كي تسحب المجموعة الحلقة كاملة من منصتها، وذلك بعد ساعات من بثها مساء الأربعاء على القناة الفرنسية الخامسة.

والممثلة الحائزة جائزتَي سيزار ضيفة على "المكتبة الكبيرة"، أحد أبرز البرامج الأدبية الفرنسية، لتقديم كتابها الأول "التصويب بدقة"، الذي تتناول فيه العنف الجنسي والصمت المحيط به.

وفي الدقائق الأخيرة من البث، أتاح لها المقدّم أوغوستان ترابنار أن تقرأ، من دون مقاطعة، نصاً أعدّته لفقرة ثابتة تُختتم بها حلقات البرنامج.

واستهلت أديل هينيل كلامها بالحديث عن فلسطين، قائلة إن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين، وفرنسا متواطئة معها"، ودعت إلى فرض عقوبات على "إسرائيل" وتحرير فلسطين.

وسرعان ما تعرّض كلام الممثلة للانتقاد والهجوم من وسائل إعلام محافظة أو مقربة من اليمين المتطرف، ومن شخصيات معروفة بدفاعها عن السياسات الإسرائيلية.

في المقابل، أشادت شخصيات برلمانية يسارية بكلام هينيل، إذ حيّت النائبة عن "فرنسا الأبية" سارة لوغرا، دور الممثلة في "مقاومة جميع أشكال الهيمنة"، قائلةً إنها صوت يعلو وسط الصمت العام حول فلسطين.

ووصفت النائبة عن الحزب نفسه، دانييل أوبونو، سحب الحلقة بأنه "فضيحة"، ودعت إلى نشر المقطع المحذوف على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تسجيل مصوّر نشرته بعد منتصف ليل الخميس الجمعة عبر "إنستغرام"، ردت أديل هينيل بأن ما فعلته "فرانس تلفزيون" يؤكد كلامها عن إسكات بعض الأصوات وإبعاد قضايا بعينها عن النقاش العام، ومن بينها القضية الفلسطينية.

وأضافت ساخرةً أنها تشكر هيئة البث الحكومية على تقديم هذا الدليل بنفسها.

المصدر / باريس/ فلسطين أون لاين: