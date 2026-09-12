طرق غريبة وغير تقليدية لأرتيتا مع لاعبي أرسنال !

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن أسلوب غير تقليدي يتبعه خلال فترة الإعداد، بهدف تجهيز لاعبيه للتعامل مع الظروف غير المتوقعة التي قد تواجههم قبل المباريات.

وبحسب أرتيتا، تعمد الجهاز الفني خلق مواقف غير مريحة ومفاجئة للاعبين، من بينها تغيير مواعيد الوجبات، وتبديل وسائل النقل ومسارات التنقل، ورفع درجة حرارة غرفة الملابس، وذلك لاختبار قدرة الفريق على التكيف والحفاظ على تركيزه.

ولا يقتصر الهدف على تحمل هذه المواقف، بل يتعلق بتدريب اللاعبين على كيفية التصرف عندما لا تسير الأمور وفق الخطة، سواء بسبب تأخر رحلة، ازدحام مروري، ظروف غير مريحة أو مشكلة مفاجئة قبل مباراة مهمة.

ويرى أرتيتا أن الاستعداد الذهني لا يقل أهمية عن الجاهزية الفنية والبدنية، ولذلك يحاول جعل لاعبي أرسنال أكثر قدرة على التعامل مع الفوضى والضغوط قبل أن يواجهوها في المباريات الرسمية.

في أرسنال، التدريب لا يتعلق بكيفية لعب كرة القدم فقط.. بل بكيفية الحفاظ على التركيز عندما لا تسير الحياة كما هو مخطط لها.

المصدر / فلسطين أون لاين