ضربة جديدة لأتلتيكو مدريد قبل ديربي العاصمة أم الريال

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تلقى نادي أتلتيكو مدريد ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام غريمه ريال مدريد، بعدما تعرض لاعب الوسط بابلو باريوس لإصابة عضلية ستبعده عن المباراة المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مشاركة باريوس في ديربي مدريد أصبحت شبه مستحيلة، في انتظار تطورات حالته ونتائج الفحوصات الطبية التي ستحدد مدة غيابه بشكل أدق.

وتأتي إصابة باريوس في توقيت صعب لأتلتيكو، الذي يستعد لمواجهة جاره ريال مدريد وسط رغبة في الظهور بأفضل تشكيلة ممكنة في واحدة من أبرز مباريات الموسم.

المصدر / فلسطين أون لاين