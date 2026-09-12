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موعد انطلاق مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا

12 سبتمبر 2026 . الساعة 15:32 بتوقيت القدس
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موعد انطلاق مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا
متابعة/ فلسطين أون لاين:

يستضيف نادي الزمالك، مساء اليوم السبت، فريق إيه إس بورت الجيبوتي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من منافسات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026/2027.

وتنطلق المباراة عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، حيث يسعى الزمالك إلى تأكيد تفوقه الذي حققه في مباراة الذهاب خارج الديار، وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويخوض الفريق الأبيض اللقاء بأفضلية نتيجة الذهاب، ما يمنحه فرصة قوية لانتزاع التأهل، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة المشوار الإفريقي والمنافسة على اللقب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رياضة #الزمالك #أبطال إفريقيا

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