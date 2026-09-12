ترمب يؤيد إقامة مصانع سيارات صينية في الولايات المتحدة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء أمس الجمعة، انفتاحًا على دخول شركات السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية، مؤكدًا أنه لن يعارض إقامة مصانع لها داخل الولايات المتحدة، رغم المعارضة التي تبديها أوساط في الكونغرس وقطاع صناعة السيارات الأمريكي.

وقال ترمب، خلال مقابلة مع برنامج على شبكة "فوكس نيوز"، إنه سيدعم أي شركة صينية ترغب في إنشاء مصنع للسيارات في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل للأمريكيين.

واستشهد الرئيس الأمريكي بالتجربة اليابانية في هذا المجال، موضحًا أن شركات السيارات اليابانية أقامت مصانع داخل الولايات المتحدة واستثمرت فيها، ما أدى إلى توفير وظائف محلية، معتبرًا أن خلق فرص العمل للأمريكيين يمثل العامل الأهم في تقييم مثل هذه الاستثمارات.

ويأتي موقف ترمب في وقت تواجه فيه الشركات الصينية قيودًا وضغوطًا متزايدة في الولايات المتحدة، وسط مخاوف سياسية واقتصادية من توسع حضورها في قطاعات استراتيجية، بينها صناعة السيارات.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات