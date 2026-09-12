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"حماية" يحذر من فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى

12 سبتمبر 2026 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
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تصعيد الاقتحامات في الأقصى خلال الأعياد اليهودية "أرشيف"

حذّر مركز حماية لحقوق الإنسان من تصاعد الاقتحامات والطقوس الدينية الاستفزازية داخل المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية الممتد من 12 سبتمبر/أيلول حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وقال المركز إن هذه الفترة تشهد محاولات متصاعدة لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، إلى جانب تشديد القيود المفروضة على المصلين الفلسطينيين، وتصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحقهم.

وأكد أن تصاعد الاقتحامات وأداء الطقوس الدينية داخل باحات الأقصى يأتي في إطار مساعٍ لفرض تغييرات على الوضع القائم في المسجد، محذرًا من تداعيات هذه الممارسات على حرية العبادة وحرمة المكان.

ودعا المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف الاقتحامات والاعتداءات، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وحماية حق الفلسطينيين في الوصول إليه والصلاة فيه.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الدعوات الاستيطانية لفرض طقوس جديدة داخل المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية، وسط مخاوف فلسطينية من استغلال هذه المناسبة لتكريس واقع جديد يمس هوية المسجد ووضعه التاريخي والقانوني، بالتزامن مع تشديد القيود على المصلين والمرابطين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #مركز حماية #الطقوس الدينية

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