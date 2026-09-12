"الصحة": 10 شهداء و56 إصابة خلال 48 ساعة بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول 10 شهداء و56 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء تواصل تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل استمرار عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت إلى 1,369 شهيدًا، إضافة إلى 4,627 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 831 حالة.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,783 شهيدًا و174,738 إصابة.

وتواصل الطواقم الطبية والدفاع المدني عمليات البحث والانتشال، وسط صعوبات كبيرة تحول دون الوصول إلى جميع الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي المناطق المتضررة.

المصدر / فلسطين أون لاين