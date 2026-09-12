فوائد الضحك لمرضى الرئة

أظهرت تجربة سريرية أن تمارين الضحك المنظمة قد تساعد على تخفيف ضيق التنفس لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن، مع استمرار التحسن لمدة شهر بعد انتهاء البرنامج.

وأُجريت الدراسة في مستشفى أنقرة بيلكنت سيتي في تركيا، وشملت 63 مريضاً جرى توزيعهم عشوائياً على ثلاث مجموعات، ضمت كل منها 21 مشاركاً. خضعت الأولى لتمارين التنفس عبر الشفاه المضمومة، والثانية لبرنامج "العلاج بالضحك"، بينما استخدمت الثالثة للمقارنة دون تمارين تنفس إضافية.

وتضمن برنامج العلاج بالضحك تمارين منظمة شملت التصفيق الإيقاعي وإصدار الأصوات ومحاكاة تشغيل دراجة نارية وزئير الأسد، إلى جانب تمارين لتحفيز الضحك، أعقبتها تمارين للاسترخاء والتنفس الهادئ.

ومارس المشاركون التمارين لمدة 30 دقيقة، ثلاث مرات أسبوعياً، على مدار ثمانية أسابيع، مع متابعة عبر مكالمات الفيديو والرسائل النصية.

وأظهرت النتائج انخفاضاً في شدة ضيق التنفس لدى مجموعتي تمارين التنفس والعلاج بالضحك مقارنة بالمجموعة الثالثة، كما استمر التحسن بعد شهر من انتهاء البرنامج، وتحسنت الحالة الصحية العامة لدى المشاركين في مجموعتي التدخل.

وترى الباحثة غونجاغول ألدان، التي قادت الدراسة، أن الضحك قد ينشط عضلات التنفس ويحفز الزفير بصورة أعمق، إلى جانب احتمال مساهمة تأثيراته النفسية في خفض التوتر وتحسين شعور المرضى.

ومع ذلك، لا تعني النتائج أن الضحك بديل عن الأدوية أو العلاجات المعتمدة، إذ اقتصرت الدراسة على 63 مريضاً، ولا تزال الآليات الدقيقة لهذا التأثير بحاجة إلى مزيد من البحث. وخلصت الدراسة إلى أن تمارين الضحك قد تمثل وسيلة مساندة بسيطة ومنخفضة التكلفة إلى جانب الرعاية الطبية المعتادة.

المصدر / الجزيرة+وكالات