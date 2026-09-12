"واتساب" يعزز حماية الحسابات بأدوات جديدة لمكافحة الاحتيال

أعلنت منصة واتساب مجموعة من أدوات الحماية الجديدة لتعزيز أمن حسابات المستخدمين والحد من محاولات الاستيلاء عليها والاحتيال، عبر تقوية وسائل التحقق من الهوية وتوفير معلومات إضافية عند تلقي مكالمات من أرقام مجهولة.

وتشمل التحديثات تطوير ميزة التحقق بخطوتين، التي تتيح للمستخدم استخدام كلمة مرور أطول تضم أحرفاً وأرقاماً ورموزاً خاصة بدلاً من الاعتماد على رمز PIN المكون من 6 أرقام، بما يجعل تخمين بيانات الحماية أكثر صعوبة حتى في حال حصول مهاجم على رمز التحقق لمرة واحدة.

كما وسعت واتساب دعم مفاتيح المرور (Passkeys)، التي تتيح تأمين الحساب باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز قفل الجهاز، مع إمكانية إضافة أكثر من مفتاح مرور إلى الحساب، وهو ما يفيد مستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون.

وأدخلت المنصة أيضاً معلومات إضافية لمستخدمي أندرويد عند تلقي مكالمات من أرقام غير محفوظة، إذ يمكن معرفة ما إذا كان الرقم مرتبطاً بدولة مختلفة أو توجد مجموعات مشتركة مع المتصل، بما يساعد المستخدم على تقييم المكالمة قبل الرد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود واتساب لمواجهة الاحتيال، ومنها ميزة تنبيه الاحتيال التي تعتمد على نموذج تعلم آلي يعمل على الجهاز لرصد مؤشرات الرسائل الاحتيالية، دون إرسال محتوى الرسائل تلقائياً إلى واتساب أو ميتا.

وتعتمد المنصة كذلك على التشفير التام بين الطرفين للرسائل والمكالمات، إلى جانب تقنيات للتحقق من الجهاز، لتوفير حماية متعددة الطبقات تجمع بين تعزيز أمن الحسابات ورصد محاولات الاحتيال والحفاظ على خصوصية المحادثات.

المصدر / الجزيرة