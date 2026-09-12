التعليم يوقع اتفاقية لبناء مدرستين في غزة

وقّعت مديرية التربية والتعليم شرق غزة، اتفاقية تعاون مع مؤسسة "حمامة السلام"، لتنفيذ مشروع بناء مدرستين جديدتين، في خطوة تستهدف دعم البنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية ملائمة للطلبة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها قطاع التعليم في غزة.

وتشمل الاتفاقية إنشاء مدرستي الكمالية (2) والسرايا (2)، بما يسهم في توفير مساحات تعليمية جديدة، وتعزيز قدرة المديرية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للطلبة، لا سيما في ظل الأضرار والضغوط التي طالت القطاع التعليمي.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير التربية والتعليم شرق غزة، أ. منير أبو زعيتر، ووفد من مؤسسة "حمامة السلام".

وأكد أبو زعيتر أهمية الاتفاقية في دعم المسيرة التعليمية، مشيدًا بجهود مؤسسة "حمامة السلام" في مساندة العملية التعليمية وخدمة الطلبة، وتوفير مقومات استمرارها رغم التحديات الراهنة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز صمود العملية التعليمية في قطاع غزة، من خلال توسيع القدرة الاستيعابية للمدارس وتحسين البيئة التعليمية للطلبة.







المصدر / فلسطين أون لاين