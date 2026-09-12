تحالف منظمات المجتمع المدني يحذر من فرض ممثلين على الجاليات الفلسطينية

حذّر تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني من تحركات وإجراءات تتصل بتمثيل الجاليات الفلسطينية في الشتات وآليات اختيار ممثليها، معرباً عن قلقه إزاء ما أثير بشأن الجاليات الفلسطينية في الكويت والبحرين وقطر.

وقال التحالف، في بيان، إن ما يجري، بما في ذلك التواصل الانتقائي مع بعض مكونات الجاليات وتشكيل مجامع انتخابية دون شفافية كافية بشأن معايير تشكيلها، يثير أسئلة جدية حول استقلالية العملية الانتخابية وشرعية التمثيل الذي يمكن أن تنتجه.

ورفض بصورة قاطعة تحويل الجاليات الفلسطينية إلى ساحة لإعادة إنتاج التمثيل السياسي عبر التعيين أو الانتقاء أو فرض أشخاص بعينهم، مؤكداً أن الجاليات في الشتات جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وأن استقلال أطرها التنظيمية لا يتعارض مع الوحدة الوطنية، بل يمثل أحد شروطها.

وشدد على أن تشكيل أي مجمع انتخابي أو هيئة تمثيلية يجب أن يستند إلى قواعد معلنة ومعايير واضحة وتمثيل عادل، وبما يضمن المشاركة الحقيقية للجالية.

كما رفض احتكار تمثيل فلسطينيي الشتات من قبل جهة واحدة تختار من يمثلهم، أو تحويل المجلس الوطني الفلسطيني إلى مجال لإعادة توزيع التمثيل وفق ترتيبات أحادية.

ودعا التحالف إلى أن تتم إعادة تنظيم تمثيل الجاليات داخل المجلس الوطني من خلال توافق وطني شامل، بمشاركة الجاليات نفسها والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، وصولاً إلى قواعد ديمقراطية واضحة تضمن التمثيل الحقيقي والعادل.

وطالب بوقف أي تدخل أو ترتيبات تستهدف فرض ممثلين أو هيئات انتخابية على الجاليات الفلسطينية دون موافقتها وتوافقها، والكشف الكامل والشفاف عن معايير تشكيل أي مجامع أو هيئات انتخابية وآليات اختيار أعضائها.

المصدر / فلسطين أون لاين