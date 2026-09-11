"3" فلسطينين يعززون صفوف الطليعة السوري الموسم القادم

أعلن نادي الطليعة السوري تعاقده مع ثلاثة لاعبين فلسطينيين، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الكروي (2026/2027)، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق بعناصر تملك تجارب محلية واحترافية خارج فلسطين.

وضم الطليعة إلى صفوفه لاعب خط الوسط أحمد الطويل، والظهير الأيسر فادي قطميش، والمهاجم عبدالرحمن وشاح، ليخوض الثلاثي تجربة احترافية جديدة في الملاعب السورية، وجميعهم وصل مدينة حماة أول من أمس.

يملك أحمد الطويل، البالغ من العمر 25 عامًا، تجربة مع مؤسسة شباب البيرة في فلسطين، قبل انتقاله إلى ليبيا وخوض تجربة مع خليج سرت، كما سبق له تمثيل المنتخبات الفلسطينية للشباب والأولمبي والمنتخب الأول.

أما الظهير الأيسر فادي قطميش، صاحب الـ27 عامًا، فقد لعب في فلسطين مع ثقافي طولكرم ومركز بلاطة، قبل الاحتراف في ليبيا مع الأهلي المصراتي والانتصار، ثم خاض تجربة في الأردن مع البقعة خلال موسم 2025-2026، إلى جانب تمثيله المنتخب الفلسطيني الشاب والأولمبي.

وفي الخط الأمامي، تعاقد الطليعة مع المهاجم عبدالرحمن وشاح، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي سبق له اللعب مع الزيتون، شباب رفح، اتحاد بيت حانون ومركز بلاطة في فلسطين.

وخاض وشاح عدة تجارب احترافية خارج فلسطين، حيث لعب مع الأهلي الأردني وأسهم في وصول الفريق إلى نصف نهائي كأس الأردن، قبل الانتقال إلى ليبيا عبر برانيس، ثم خوض تجربة في مصر مع بلدية المحلة ضمن دوري المحترفين، إلى جانب تجربة مع دكرنس بنظام الإعارة خلال عام 2026.

ويأمل الطليعة أن يشكل الثلاثي الفلسطيني إضافة فنية للفريق خلال الموسم الجديد، في ظل الخبرات التي يمتلكها اللاعبون على المستويين المحلي والاحترافي، فيما يترقب جمهور النادي ظهورهم بقميص إعصار عاصي حماة في الموسم المقبل.

المصدر / دمشق/ فلسطين أون لاين: