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الأسرى المحررين: نرفض محاولات "فرج" النيل من نضالات شعبنا أو تقزيم تضحياته

11 سبتمبر 2026 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
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ماجد فرج

عبر الأسرى المحررين عن قلقهم من تصريحات بعض القيادات والشخصيات الفلسطينية التي تسعى إلى تشويه الفعل الوطني وتجريم مقاومة شعبنا، معبرين عن رفضهم القاطع لأي محاولة للنيل من نضالات شعبنا أو إعادة تقديم تاريخه الوطني بما يخدم رواية الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان الأسرى المحررين، في بيان، اليوم الجمعة، بأشد العبارات التصريحات والمواقف الصادرة عن رئيس جهاز المخابرات في السلطة ماجد فرج، وكل خطاب لا وطني يسعى إلى تحميل أبناء شعبنا ومقاومته مسؤولية ما يرتكبه الاحتلال من جرائم، أو تحويل عملية السابع من أكتوبر إلى ميدان للتقييم أو جعل هذا الفعل المقاوم منفصل عن عقود الاحتلال والعدوان والحصار والاستيطان.

وقالوا إن "السابع من أكتوبر، لا يمكن اقتطاعه من سياقه الوطني والتاريخي، ولا يجوز استخدامه ذريعة لتجريم المقاومة أو التنصل من حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضه وحقوقه".

وأكدوا أن محاولات بعض القيادات تقديم المقاومة باعتبارها أصل المشكلة، وتجاهل جرائم الاحتلال، لن تنجح في طمس حقيقة الصراع أو مصادرة حق شعبنا في مقاومة الاحتلال.

ودعا هؤلاء أبناء شعبنا وقواه الوطنية إلى رفض كل خطاب يساوي بين الضحية والجلاد، أو يمنح الاحتلال مبررات لجرائمه، مشددين على ضرورة التمسك بوحدة الصف الوطني وصون تضحيات الأسرى والشهداء والجرحى والمقاومين.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#الأسرى المحررين #ماجد فرج #طوفان الأقصى

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