بيدرو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، فوز البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أغسطس/آب، للمرة الأولى في مسيرته.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما سلسلة من العروض المميزة مع "البلوز"، مساهما في 4 أهداف خلال الشهر، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما، خلال انتصاري فريقه على فولهام وبرايتون، قبل الخسارة أمام أرسنال في نهاية الأسبوع الماضي.

وتفوق جواو بيدرو على قائمة مختصرة ضمت زميله في تشيلسي كول بالمر، وريكاردو كالافيوري (أرسنال)، وريان شرقي (مانشستر سيتي)، وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، ومامادو سانغاري (برينتفورد)، وكونستانتينوس تزولاكيس (هال سيتي)، ويوان ويسا (نيوكاسل يونايتد).

وأصبح مهاجم تشيلسي سابع لاعب برازيلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد جونينيو، وإيدو، ودافيد لويز، ولوكاس مورا، ورودريغو مونيز، وإيغور تياغو.

وفي السياق ذاته، حصد البوسني سيرجي ياكيروفيتش، مدرب هال سيتي، جائزة أفضل مدرب في الشهر، متفوقا على الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، ومواطنه تشابي ألونسو مدرب تشيلسي، والإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي.

وجاء اختيار ياكيروفيتش بعد البداية القوية التي حققها هال سيتي تحت قيادته، حيث نجح الفريق في احتلال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد هال سيتي الفريق الوحيد في المسابقة حتى الآن الذي حافظ على نظافة شباكه في جميع مبارياته، بعدما سجل 3 أهداف في الجولات الثلاث الأولى دون أن تهتز شباكه.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: