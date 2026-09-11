آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس.. السعر والمواصفات الجديدة

يبدأ سعر آيفون 18 برو من 1,199 دولارًا وآيفون 18 برو ماكس من 1,299 دولارًا، بزيادة قدرها 100 دولار عن العام الماضي، ويأتي كلا الهاتفين مزودين بشريحة A20 Pro، وكاميرا رئيسية بفتحة عدسة متغيرة، وعمر بطارية أطول.

ويعتمد قرار ما إذا كان الأمر يستحق الترقية على نوع هاتف آيفون الذي تمتلكه حاليًا، بحسب تقرير لموقع "The Mac Observer" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

يحافظ تصميم طرازي آيفون 18 برو على تصميم الجيل السابق آيفون 17 برو مع لمسة نهائية جديدة للجهة الخلفية، مما يعني أن معظم الميزات الجديدة تكمن في المكونات الداخلية.

ما الجديد في آيفون 18 برو؟

- شريحة A20 Pro، وهي أول شريحة من "أبل" بتقنية 2 نانومتر، وتتميز بمعالج رسوميات أسرع بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بشريحة A19 Pro، وقدرة مضاعفة على معالجة الذكاء الاصطناعي.

- كاميرا رئيسية Fusion بدقة 48 ميغابكسل مع فتحة عدسة متغيرة تتراوح بين f/1.48 وf/4، بالإضافة إلى تحكم يدوي في فتحة العدسة وسرعة الغالق.

- عمر بطارية يصل إلى 36 ساعة من تشغيل الفيديو في طراز Pro و45 ساعة في طراز Pro Max؛ حيث يضاهي أداء بطارية Pro تقريبَا أداء طراز 17 برو ماكس في العام الماضي.

- "Dynamic Island" أصغر حجمًا تعرض ما يصل إلى ثلاثة أنشطة مباشرة في آن واحد.

- شريحة N1 تدعم تقنيات Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread، بالإضافة إلى مودم C2 الذي يستهلك طاقة أقل بنسبة 15% مقارنة بمودم C1X.

- نظام تبريد جديد يعتمد على غرفة بخار توفر أداء تبريد يفوق التصميم السابق بثلاثة أضعاف تقريبًا.

- خيار سعة تخزين 2 تيرابايت لأول مرة، وميزة Apple Reference Image للتحقق من صحة الصور.

لمالكي آيفون 17 برو: ربما من الأفضل الانتظار

تتشارك سلسلتا آيفون 18 برو وآيفون 17 برو في التصميم نفسه وبنفس أحجام الشاشة (6.3 بوصة و6.9 بوصة). وتتمثل التغييرات في الشريحة، وفتحة العدسة المتغيرة، والبطارية، وميزة Dynamic Island، مع زيادة في السعر بمقدار 100 دولار.

إذا كانت فتحة العدسة المتغيرة أو عمر البطارية الأطول هما ما كنت تنتظره، فإن الترقية تعد خيارًا منطقيًا. أما بخلاف ذلك، فإن أداء طراز "برو" الذي مر عليه عام واحد لا يزال قريبًا بما يكفي لجعل الاحتفاظ بالمال خيارًا أفضل.

لمستخدمي آيفون 16 برو و15 برو: هناك مبرر قوي للترقية

تعتمد طرازات سلسلتي آيفون 16 برو وآيفون 15 برو الأقدم على شرائح قديمة من فئة A وكاميرات ذات فتحة عدسة ثابتة، في حين تمثل هواتف آيفون 18 برو قفزة نوعية تمتد لأجيال متعددة من حيث قوة المعالجة.

إضافة إلى هذا، تقدم سلسلة آيفون الجديدة أول كاميرا في هواتف آيفون مزودة بفتحة عدسة متغيرة. ونظراً لأن "أبل" لم تنشر مقارنات مباشرة مع تلك الطرازات، فليس هناك أرقام دقيقة لحجم الفارق بينها.

وتُعد البطارية عاملًا حاسمًا آخر؛ إذ تشير "أبل" إلى أن هاتف آيفون 18 برو يضاهي الآن تقريبًا أداء آيفون 17 برو ماكس.

ويعني هذا أن مستخدمي آيفون 15 برو أو 16 برو الذين ينتقلون إلى هذا الطراز الأصغر سيحصلون على الحجم المألوف لديهم، مع الاستمتاع بعمر بطارية كان مقتصرًا في السابق على الطراز الأكبر حجمًا.

وهناك تغييران إضافيان ينطبقان بغض النظر عن هاتفك الحالي: توافر خيار سعة تخزين 2 تيرابايت لأول مرة، وعودة اللون الأسود بعد غيابه عن آيفون 17 برو.

المصدر / مواقع الكترونية