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تقرير: الحوثيون استكملوا السيطرة على مضيق باب المندب

11 سبتمبر 2026 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
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الحوثيون استكملوا السيطرة على مضيق باب المندب

سيطر الحوثيون على جزيرة ميون، واستكملوا السيطرة على مضيق باب المندب، بحسب ما قال مسؤول حكومي يمني محلي، اليوم الجمعة.

وأوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، أن المقاتلين الحوثيين استكملوا سيطرتهم على منطقة باب المندب، بعد انتشارهم في جزيرة ميون الإستراتيجية الواقعة في وسط المضيق، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي محلي وشهود عيان.

وقال المسؤول الحكومي إن "قوارب على متنها مسلحين حوثيين وصلت الى جزيرة ميون بعد انسحاب القوات الحكومية منها بالأمس".

وذكر شهود عيان أن المسلحين الحوثيين "ينتشرون في شاطئ باب المندب ولديهم مركبات عسكرية يتجولون فيها".

وتسارعت تطورات المشهد العسكري في اليمن مع إعلان الحوثيين السيطرة على مناطق بالساحل الغربي، بعد معارك مع القوات الحكومية.

وفيما أعلن الجيش اليمني بدء عملية نارية كثيفة ضد التحركات العسكرية للحوثيين في مدينة المخا ومحيطها، قال الحوثيون إن الاشتباكات في مديريات الساحل الغربي توقفت، مشيرين إلى أن قواتها تمكنت من "طرد تحشيدات تابعة للسعودية"، في إشارة إلى قوات حكومة عدن.

وتزامنت هذه التطورات مع حديث وسائل إعلام يمنية عن سيطرة الحوثيين على جزيرة زُقر الإستراتيجية في البحر الأحمر.

وتكتسب منطقة الساحل الغربي أهمية استراتيجية لامتدادها على البحر الأحمر واقترابها من مضيق باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الدولية.

المصدر / وكالات
#اليمن #الحوثيون #حركة أنصار الله #باب المندب

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