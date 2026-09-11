الأقصى أمام أخطر مواسم "الأعياد اليهودية".. الاحتلال يمهّد لفرض طقوس وتغيير واقعه

القدس المحتلة-غزة/ يحيى اليعقوبي:

تستعد جماعات ما يسمى "الهيكل" المزعوم برعاية كاملة من حكومة الاحتلال لتنظيم ما يوصف بأخطر موسم أعياد يهودية يتخلله تنظيم طقوس تلمودية يحاول حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب رئيس حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير الترويج لها كوعود انتخابية لتحقيق مكاسب سياسية وفرض وقائق جديدة تتجاوز مسألة فرض طقوس إلى إدارة المسجد والسيطرة عليه وتقييد صلاحيات الأوقاف الإسلامية، والدخول بمرحلة المشاريع الصهيونية الكبرى.

ويمتد موسم الأعياد اليهودية من 12 أيلول/ سبتمبر الجاري ويستمر حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهي أعياد: رأس السنة العبرية، ويوم الغفران، وعيد العُرش، و"ختمة التوراة"، وسبقت سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بإجراءات متصاعدة بحق المصلين والمرابطين، إذ أصدرت نحو 800 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية عام 2026 لتكون إجراءات سابقة لمنع التصدي للاقتحامات.

طقوس خطيرة

وتبدأ الأعياد بما يسمى عيد "رأس السنة العبرية" ويمتد بين يومي 12 و13 سبتمبر/ أيلول الجاري ويتوقع خلاله تنظيم اقتحامات ونفخ في البوق وأداء صلوات تلمودية، والغناء والرقص والسجود.

أما يوم "الغفران" فيحل في 21 سبتمبر/ أيلول وسط مخاوف من قيام المستوطنين بمحاكاة طقوس قربان الغفران والنفخ بالبوق عند غروب الشمس إلى جانب تكثيف الصلوات والسجود، وسط توقعات بظهور المستوطنين بملابس بيضاء يطلق عليها اسم "ثياب التوبة".

وبالرغم من خطورة العيدين السابقين، هناك خطورة أكبر تتعلق بما يسمى "عيد العُرش" لكونه أطول الأعياد الذي يمتد من 26 سبتمبر/ أيلول وحتى 2 تشرين أول/ أكتوبر القادم، باعتباره المحطة الأطول خلال الموسم والأكثر قابلية لتسجيل أعداد مرتفعة من المقتحمين.

ويتوقع خلال "عيد العرش" إدخال القرابين النباتية، وإقامة عريشة رمزية، وتنظيم طقوس جماعية في الأقصى ومحيطه، مع احتمال مشاركة بن غفير في محاولات فرض بعض هذه المظاهر.

وتختتم الأعياد يوم 3 تشرين الأول بما يسمى "ختمة التوراة" وسط توقعات باقتحام واسع وطقوس جماعية من بينها زفاف التوراة وبركات الكهنة والسجود.

ويحذر الباحث في شؤون القدس عبد الله معروف، من أن المسجد الأقصى على موعد مع أخطر المواسم التي تمر عليه في كل عام وهو موسم رأس السنة العبرية وما يليه من مجموعة من الأعياد التي تمر فيها أحد أهم الأيام في السنة العبرية وهو ما يسمى يوم "الغفران".

ويقول معروف لصحيفة "فلسطين": إن "بعد ذلك هناك عيد العُرش الذي يعد أحد أعياد الحج التي يحاول فيها المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة".

ويضيف: "في هذا العام هناك ظرف استثنائي يمر به المسجد والمنطقة وهو الانتخابات الإسرائيلية، وعليه فاليمين الإسرائيلي المتطرف وتيار الصهيونية الدينية بالذات يعد أنها فرصة ذهبية ليقدم نفسه في مشروعاته الكبرى في المدينة المقدسة بإجراء تغيير بالمسجد".

ويشير إلى أن إيتمار بن غفير وعد خلال اقتحام المسجد الأقصى قبل أيام بأن يتم النفخ في البوق في يوم "رأس السنة العبرية، وإدخال قطع جلدية تحتوي على صلوات خاصة، ووعد بفتح يوم السبت لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، علما أن الاقتحامات لا تكون مفتوحة فعليا يوم السبت.

ترويج انتخابي

على الجانب الآخر، يشير معروف إلى أن سموتريتش عقد اتفاقا مع زعيم حزب الهوية الذي يعد العراب الخاص لقضية المسجد الأقصى، والذي يدعو لاستغلال الوضع القائم الحالي لبناء كنيس داخل المسجد الأقصى.

ويعد الباحث المقدسي كل ما سبق مؤشرات أن موسم الأعياد القادم سيكون كبيرا وخطيرا فيما يتعلق بنوعية وشكل الاقتحامات، وقد يكون هناك تغييرات إضافية في موضوع الاقتحامات من قبيل إدخال القطع الجلدية كما وعد بن غفير والنفخ بالبوق، ما يعني أن هذه الإجراءات والاقتحامات تتم برعاية إسرائيلية حكومية كاملة.

ويضيف: "نتحدث عن رعاية إسرائيلية كاملة في موضوع نفخ البوق في عيد السنة العبرية"، محذرا من أن الشعب الفلسطيني أمام موسم خطير يستدعي من الجانب الفلسطيني الشعبي الالتفاف حول المسجد الأقصى والانتباه لخطورة ما يجري.

ويشير إلى أن أي تغيير مهما كان صغيرا في المسجد لا يعد شيئا بسيطا لأنه يعنى أن الاحتلال ينتقل إلى مرحلة جديدة، وعلى المستوى الرسمي والعربي ينبغي الابتعاد والكف عن سياسة البيانات والشجب الجماعي والانتقال لممارسة الضغط السياسي الحقيقي وليس الضغط الدبلوماسي؛ لإشعارها أن ثمن الاقتراب من المسجد لا تستطيع تحمله، وهي الرسالة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين