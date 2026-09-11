الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عددًا من المواطنين خلال حملة دهم واقتحام واسعة طالت بلدات وقرى ومخيمات في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

ففي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إماتين شرق المحافظة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت رفعت بري ونجله عبد الله، إضافة إلى مهدي البري.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة باقة الشرقية، واعتقلت الشابين بهاء أيمن ظاهر وإسلام بهاء ظاهر.

طالت الاقتحامات محافظة نابلس، حيث داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في بلدة بيتا جنوبًا، قبل أن تعاود اقتحامها لاحقًا، كما اقتحمت شارع فيصل وسط المدينة ومحيط مخيم عسكر القديم شرقًا، وداهمت منزلًا، إلى جانب اقتحام قرية قريوت جنوب المحافظة.

وفي محيط قرية تل جنوب غرب نابلس، احتجزت قوات الاحتلال رئيس المجلس القروي وعضو المجلس حازم عصيدة، والمواطن عاصم وليد زيدان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي خلة الصوحة في مدينة جنين، ومخيم عايدة شمال بيت لحم.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصعيد متواصل لقوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط حملات دهم واعتقالات واقتحامات متكررة للبلدات والمخيمات والقرى الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين