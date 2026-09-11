فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سياسة الاختفاء القسري لأسرى غزة يكرسها الاحتلال للأحياء والشهداء

مليشيات وغطاء ناري إسرائيلي.. كيف مسح الاحتلال عائلة "أحمد" من السجل المدني؟

العملاء في عرف العالمين

الاحتلال يصعد في غزة.. قصف ونسف منازل وتقدم للآليات

ثقافة الشكوى أم ثقافة الفعل؟

المستشفيات الميدانية في غزة.. اقتصاد الإنسانية في زمن الحرب

تقرير: ترامب رفض طلب بن سلمان بشن ضربات على الحوثيين

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق بالضفة

الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الإثنين المقبل

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية بالأقصى قبيل رأس السنة العبرية

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق بالضفة

11 سبتمبر 2026 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
...
حملات اعتقال يومية تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية (أرشيف)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عددًا من المواطنين خلال حملة دهم واقتحام واسعة طالت بلدات وقرى ومخيمات في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

ففي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إماتين شرق المحافظة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت رفعت بري ونجله عبد الله، إضافة إلى مهدي البري.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة باقة الشرقية، واعتقلت الشابين بهاء أيمن ظاهر وإسلام بهاء ظاهر.

طالت الاقتحامات محافظة نابلس، حيث داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في بلدة بيتا جنوبًا، قبل أن تعاود اقتحامها لاحقًا، كما اقتحمت شارع فيصل وسط المدينة ومحيط مخيم عسكر القديم شرقًا، وداهمت منزلًا، إلى جانب اقتحام قرية قريوت جنوب المحافظة.

وفي محيط قرية تل جنوب غرب نابلس، احتجزت قوات الاحتلال رئيس المجلس القروي وعضو المجلس حازم عصيدة، والمواطن عاصم وليد زيدان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي خلة الصوحة في مدينة جنين، ومخيم عايدة شمال بيت لحم.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصعيد متواصل لقوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط حملات دهم واعتقالات واقتحامات متكررة للبلدات والمخيمات والقرى الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحامات #اعتقالات #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة