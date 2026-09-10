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نبهان يسجل هدفه الأول في الدوري المصري

10 سبتمبر 2026 . الساعة 20:18 بتوقيت القدس
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وجدي نبهان
متابعة/ فلسطين أون لاين:

سجّل مدافع المنتخب الوطني الفلسطيني، وجدي نبهان، هدفه الأول بقميص نادي زد المصري، خلال مشاركته الأخيرة مع الفريق، ليضع بصمته الأولى بعد بداية صعبة مع ناديه الجديد.

ويُنتظر أن تمنح هذه البداية الهجومية نبهان دفعة معنوية مهمة، في ظل سعيه لإثبات قدراته وحجز مكان أساسي في تشكيلة زد، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني، وفي مقدمتها بطولة كأس آسيا 2027.

ولا تقتصر المخاوف على وضع نبهان، إذ تبرز حالة عدد من لاعبي المنتخب الدوليين الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تثبيت أقدامهم في التشكيلة الأساسية لأنديتهم، خاصة في الدوريين المصري والقطري، الأمر الذي يفرض علامات استفهام حول مدى جاهزيتهم خلال المرحلة المقبلة.

في المقابل، بدأت أسماء جديدة تلفت الأنظار من خلال مستوياتها مع أنديتها، وتقدم نفسها كخيارات محتملة للانضمام إلى صفوف "الفدائي" خلال الفترة المقبلة، ما ينذر بمنافسة قوية على المراكز داخل المنتخب.

ومن شأن هذا التنافس أن يرفع من مستوى اللاعبين والمنتخب بشكل عام، كما يمنح الجهاز الفني خيارات أوسع، ويجعل باب الانضمام إلى "الفدائي" مفتوحاً أمام كل لاعب يثبت أحقيته من خلال مستواه وجاهزيته.

ورغم أن الوقت لا يزال مبكراً لإصدار أحكام نهائية، فإن الفترة الحالية قد تشهد بروز أسماء جديدة تستحق الحصول على فرصة مع المنتخب الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المنتخب الفلسطيني #الدوري المصري #نبهان #نادي زد

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