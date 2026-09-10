هجوم إيران يطال مقاتلات أميركية في قاعدة بالأردن

أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن هجمات إيرانية استهدفت قاعدة جوية أميركية في الأردن أسفرت عن تضرر نحو 8 مقاتلات أميركية من طراز "إف-15"، إلى جانب إصابة طائرة هجومية من طراز "إيه-10 ثاندربولت"، دون تسجيل قتلى في صفوف القوات الأميركية.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة بصورة مباشرة على الأضرار أن المقاتلات الثمانية تعرضت لأضرار طفيفة، قبل أن تُعاد إلى الخدمة، فيما أصيبت طائرة "إيه-10" بأضرار بالغة وفقدت أحد جناحيها.

وأفادت "سي بي إس" بأن القوات الأميركية أطلقت أكثر من 30 صاروخًا من منظومة "باتريوت" للتصدي للهجمات الإيرانية، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الإدارة الأميركية من تراجع مخزون هذه الصواريخ وأنواع أخرى من الذخائر الدقيقة.

وجاءت الهجمات بعد إعلان الولايات المتحدة، الثلاثاء، استهداف خمس ناقلات إيرانية، في أعقاب استهداف إيران سفينة حربية أميركية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ثماني ناقلات وسفينتين حربيتين، إضافة إلى القاعدة العسكرية الأميركية في الأردن.

وتشهد المنطقة تصعيدًا متواصلًا منذ استئناف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، مع توسع الهجمات الإيرانية لتشمل قواعد ومصالح أميركية في دول عدة، إلى جانب استهداف سفن في المنطقة.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت تعرض المملكة لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية اعترضت معظمها، بينما سقط بعضها في مناطق نائية.

المصدر / وكالات