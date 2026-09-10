7700 خرق إسرائيلي لوقف النار في لبنان

وثّق الجيش اللبناني نحو 7700 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 26 حزيران/يونيو الماضي، محذرًا من أن استمرار الاعتداءات يهدد التفاهمات الرامية إلى تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني، في بيان صدر الخميس، إن قوات الاحتلال كثفت خلال الأيام الأخيرة استهداف المناطق السكنية والمنشآت، بالتزامن مع سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية، مشيرًا إلى أن هذه الخروقات تعرقل تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال تدريجيًا من المناطق التي توغلت فيها.

وتزامن ذلك مع تجدد الغارات الإسرائيلية على بلدات ومناطق جنوبي لبنان، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة اثنين، وفق وزارة الصحة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام.

وطالت الغارات بلدات الخيام وصربين والمنصوري والنبطية الفوقا، ومناطق العرايش والقنطرة، فيما استهدفت طائرة مسيّرة دراجة نارية على طريق مرج حاروف-زبدين، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين.

وبحسب السلطات اللبنانية، ارتفع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية منذ الجمعة إلى 29 شخصًا على الأقل، فيما تجاوز عدد الشهداء منذ بدء الحرب على لبنان في 2 آذار/مارس 4300 شخص.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي تدريجيًا وانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، إلا أن الاحتلال يواصل غاراته وعملياته العسكرية في مناطق لبنانية، وسط تحذيرات رسمية من أن استمرار الخروقات يهدد استقرار المنطقة ويقوض ترتيبات وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين