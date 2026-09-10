الدفاع المدني ينتشل رفات 14 شهيدًا بغزة

تمكّنت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة من انتشال رفات جثامين 14 شهيدًا من أسفل أنقاض عمارة التاج في حي اليرموك، فيما تواصل أعمال البحث والانتشال للوصول إلى بقية الجثامين الموجودة تحت أنقاض المربع السكني.

وأوضح الدفاع المدني، الخميس، أن طواقمه تواصل عمليات البحث وانتشال الجثامين، بالتعاون مع اللجنة المصرية، في ظل حجم الدمار الذي خلّفته الاعتداءات الإسرائيلية على المنطقة.

وأكد أن عمليات الانتشال ستستمر للوصول إلى جميع الجثامين الموجودة أسفل الأنقاض، وانتشالها وتسليمها إلى ذويها وفق الإجراءات المتبعة.

المصدر / فلسطين أون لاين