64 عملية تجريف وإتلاف محاصيل بالضفة خلال شهر

رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين 536 عملية تجريف للأراضي وإتلاف للمحاصيل الزراعية في الضفة الغربية منذ بداية عام 2026، في سياق متصل بالتوسع الاستيطاني والسيطرة على أراضي المواطنين.

وأوضح المركز، في إحصائية نشرها الخميس، أن شهر آب/أغسطس الماضي شهد وحده 64 عملية تجريف وإتلاف للمحاصيل، بما يعادل نحو 12% من إجمالي العمليات المسجلة منذ مطلع العام.

وأشار إلى أن الاعتداءات تواصلت على مدار الأشهر الثمانية الأولى من العام، بمتوسط يقارب 67 عملية شهريًا، ما يعكس استمرار الاستهداف المتكرر للأراضي الزراعية والمحاصيل في مختلف مناطق الضفة.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع تصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، وسط تحذيرات من تداعيات عمليات تجريف الأراضي وإتلاف المحاصيل على القطاع الزراعي ومصادر رزق المواطنين، فضلًا عن آثارها على السيطرة على الأراضي والاستفادة منها.

المصدر / فلسطين أون لاين