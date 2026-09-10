المخا.. مدينة يمنية تتحول إلى نقطة صراع على باب المندب

في ظل أنباء عن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة وميناء المخا، غربي محافظة تعز، تبرز أهمية هذه المدينة الساحلية التي لطالما شكلت إحدى أبرز نقاط الارتكاز العسكرية والاقتصادية على الساحل الغربي لليمن.

وتنبع أهمية المخا بالدرجة الأولى من موقعها الجغرافي القريب من مضيق باب المندب وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ما يمنحها أهمية تتجاوز حدود محافظة تعز، لتصل إلى الحسابات العسكرية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بأحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ومع تصاعد المعارك والتقدم الحوثي باتجاه المناطق الساحلية، وصولًا إلى المخا، عقب انسحاب القوات الحكومية وإعادة تموضعها، عادت المدينة إلى واجهة المشهد باعتبارها نقطة حساسة في معادلة الصراع اليمني، فضلًا عن ارتباطها المباشر بأمن الملاحة الدولية.

بوابة باب المندب

تقع المخا على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، على مسافة تقارب 70 كيلومترًا شمال مضيق باب المندب، ما يجعلها جزءًا مهمًا من منظومة السيطرة على أحد أبرز الممرات البحرية العالمية.

ويمنح موقع المدينة القوات المتمركزة فيها قدرة على مراقبة جزء من خطوط الملاحة التي تربط المحيط الهندي وخليج عدن بالبحر الأحمر وقناة السويس.

ولهذا، ينظر إلى المخا باعتبارها حلقة رئيسية في معادلة السيطرة على الساحل الغربي، إذ إن أي تغيير في وضعها الميداني قد ينعكس على التوازن العسكري في المنطقة، وعلى أمن حركة السفن في الممرات البحرية المحيطة.

مركز ثقل عسكري ولوجستي

وخلال السنوات الماضية، تحولت المخا إلى قاعدة رئيسية لانطلاق وإدارة العمليات العسكرية للقوات الحكومية والقوات المشتركة على الساحل الغربي، الممتد من مناطق باب المندب جنوبًا باتجاه جنوب الحديدة شمالًا.

كما اكتسبت المدينة أهمية لوجستية باعتبارها نقطة إمداد للجبهات المنتشرة في الوازعية وموزع والبرح والكدحة وجبل حبشي، ما جعل الطرق وخطوط الإمداد المرتبطة بها جزءًا أساسيًا من الحسابات العسكرية.

ومن هنا، تكتسب التطورات الميدانية في حيس والمناطق الواقعة بين الحديدة وتعز أهمية إضافية، نظرًا إلى تأثيرها المباشر على أمن المخا ومحيطها.

الميناء والبعد الاقتصادي

ولا تقتصر أهمية المخا على الجانب العسكري، إذ يمثل ميناؤها أحد المنافذ البحرية المهمة على الساحل الغربي لليمن، ويخدم مناطق في تعز والساحل الغربي.

ويرتبط الميناء بأنشطة النقل والشحن والتفريغ والتخزين والخدمات اللوجستية، ما يمنحه دورًا اقتصاديًا في حركة السلع والبضائع، ويوفر مصادر دخل وفرص عمل للسكان في المنطقة.

كما أن موقعه يمنحه أهمية إضافية في ظل تضرر أو تعطل عدد من الموانئ اليمنية خلال سنوات الحرب، ما جعل الموانئ الواقعة على الساحل الغربي جزءًا من الحسابات الاقتصادية والإنسانية للصراع.

موقع استراتيجي وإرث تاريخي

تتجاوز أهمية المخا بعدها المحلي، إذ ترتبط بشكل مباشر بأمن البحر الأحمر وطرق التجارة العالمية. فالقوة التي تفرض سيطرتها على المدينة تمتلك موطئ قدم قريبًا من باب المندب، ما يفسر أهمية المحاور المؤدية إليها من حيس والحديدة شمالًا، ومن تعز شرقًا، وباب المندب جنوبًا.

ويرى مراقبون أن أي تحول في الوضع الميداني للمخا يمكن أن يؤثر في مجمل معادلة الصراع على الساحل الغربي، بالنظر إلى موقعها كحلقة وصل بين الجبهات البرية والموانئ والممرات البحرية الاستراتيجية.

وتحمل المدينة كذلك إرثًا تاريخيًا عالميًا؛ إذ ارتبط اسمها بتجارة البن اليمني خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، ومنها اشتُقت التسمية العالمية للقهوة «موكا» (Mocha)، ما منحها شهرة تجاوزت حدود اليمن.

لماذا تهم المخا؟

تجمع المخا بين الموقع العسكري والاقتصادي والتجاري والتاريخي، وتمنح السيطرة عليها نفوذًا على جزء مهم من الساحل الغربي وقربًا استراتيجيًا من مضيق باب المندب.

لذلك، فإن أي تقدم أو تراجع عسكري في محيط المدينة لا يمثل مجرد تطور ميداني محلي، بل قد يكون له تأثير أوسع على مسار الصراع اليمني، وعلى موازين القوى في الساحل الغربي، فضلًا عن أمن واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات