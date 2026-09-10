مرداوي: الاعتداء على أسرى "جانوت" يكشف العقلية الإجرامية للاحتلال

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، محمود مرداوي، أن الاعتداء الذي نفذته وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على عدد من أقسام سجن «جانوت»، وأسفر عن إصابة عدد من الأسرى بجروح متفاوتة، يكشف مجددًا، بحسب وصفه، «سادية الاحتلال والعقلية الإجرامية لحكومته».

وقال مرداوي، اليوم الخميس، إن استمرار سياسات القمع والتنكيل والحرمان بحق الأسرى الفلسطينيين يستدعي موقفًا وطنيًا وشعبيًا موحدًا لنصرتهم وإسنادهم، محذرًا من خطورة استمرار هذه الممارسات داخل السجون.

وشدد على أن الاعتداءات المتواصلة على الأسرى لن تنال من إرادتهم، معتبرًا أن حكومة الاحتلال تسعى، من خلال القمع والتنكيل، إلى كسر عزيمتهم، إلا أنهم سيبقون، وفق قوله، «عنوانًا للبطولة ونموذجًا لصمود الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال».

وحمل مرداوي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى، داعيًا جماهير الشعب الفلسطيني إلى توحيد الجهود خلف قضية الأسرى ومواصلة إسنادهم حتى نيل حريتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين