مصر والصين تشاركان في بطولة كأس الخليج 2026

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أسفرت قرعة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عامًا 2026، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، عن وقوع عدد من المنتخبات العربية في مجموعة قوية، في منافسات تقام خلال الفترة من 16 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاء توزيع المنتخبات على المجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى: ( قطر، الإمارات، عُمان، البحرين، الصين).

بينما ضمت المجموعة الثانية: (السعودية، العراق، الكويت، اليمن، مصر)

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وتتجه الأنظار إلى المجموعة الثانية، التي تضم حاملة اللقب السعودية إلى جانب العراق والكويت واليمن ومصر، في مجموعة يُنتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات