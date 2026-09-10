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المرشح العربي الوحيد لجائزة الكرة الذهبية 2026

10 سبتمبر 2026 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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المرشح العربي الوحيد لجائزة الكرة الذهبية 2026

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" قبل أيام قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2026، والتي شهدت حضور الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، باعتباره اللاعب العربي الوحيد في القائمة.

وجاء ترشيح حكيمي بعد موسم مميز قدم خلاله مستويات لافتة مع باريس سان جيرمان، ليواصل حضوره ضمن قائمة نخبة نجوم كرة القدم العالمية، ويصبح ممثل الكرة العربية في سباق التتويج بالجائزة الفردية الأبرز.

ويأمل النجم المغربي في مواصلة كتابة التاريخ، بعدما أصبح أحد أبرز الأسماء العربية والأفريقية التي تنافس على الجوائز الفردية العالمية.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في العاصمة البريطانية لندن، وسط منافسة قوية بين أبرز نجوم العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#فرانس فوتبول #كورة #الكرة الذهبية 2026

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