ألابا في طريقه للدوري المكسيكي

متابعة/ فلسطين أون لاين:

دخل المدافع النمساوي دافيد ألابا دائرة اهتمامات نادي كلوب أمريكا المكسيكي، في ظل بحث النادي عن تدعيم خطه الخلفي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، يدرس كلوب أمريكا إمكانية التعاقد مع ألابا، الذي أصبح لاعبًا حرًا عقب رحيله عن ريال مدريد، بعد مسيرة حافلة مع النادي الإسباني.

ولا يزال ألابا، البالغ من العمر 34 عامًا، يرغب في مواصلة مسيرته الكروية وعدم اعتزال اللعبة، ما يجعله متاحًا أمام عدة خيارات خلال سوق الانتقالات.

وتبقى إمكانية انتقاله إلى الدوري المكسيكي مرتبطة بموقف إدارة كلوب أمريكا والمفاوضات المرتقبة بين الطرفين، في وقت لم يحسم فيه اللاعب وجهته المقبلة حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات