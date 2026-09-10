فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زفاف بالذهب ينتهي بتوقيف العريس

تفاصيل صادمة في حادثة السطو على منزل دوناروما

وقفة في بيروت تدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين

المرشح العربي الوحيد لجائزة الكرة الذهبية 2026

جومان وبيسان ويمان.. أحلام قتلتها الحرب

ألابا في طريقه للدوري المكسيكي

"الديمقراطية" ترفض استثناء موظفي السلطة بغزة من الاستفادة من مستحقاتهم المالية

إصابة أسيرين خلال اقتحام وحدات القمع سجن جانوت

تحذيرات مقدسية من خطورة موسم الأعياد العبرية على المسجد الأقصى

صحيفة عبرية: عودة جميع محطات تحلية المياه في "إسرائيل" للعمل جزئيًا

ألابا في طريقه للدوري المكسيكي

10 سبتمبر 2026 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
...
المدافع النمساوي دافيد ألابا
متابعة/ فلسطين أون لاين:

دخل المدافع النمساوي دافيد ألابا دائرة اهتمامات نادي كلوب أمريكا المكسيكي، في ظل بحث النادي عن تدعيم خطه الخلفي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، يدرس كلوب أمريكا إمكانية التعاقد مع ألابا، الذي أصبح لاعبًا حرًا عقب رحيله عن ريال مدريد، بعد مسيرة حافلة مع النادي الإسباني.

ولا يزال ألابا، البالغ من العمر 34 عامًا، يرغب في مواصلة مسيرته الكروية وعدم اعتزال اللعبة، ما يجعله متاحًا أمام عدة خيارات خلال سوق الانتقالات.

وتبقى إمكانية انتقاله إلى الدوري المكسيكي مرتبطة بموقف إدارة كلوب أمريكا والمفاوضات المرتقبة بين الطرفين، في وقت لم يحسم فيه اللاعب وجهته المقبلة حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#رياضة #الدوري المكسيكي #المدافع النمساوي دافيد ألابا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة