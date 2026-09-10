فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زفاف بالذهب ينتهي بتوقيف العريس

تفاصيل صادمة في حادثة السطو على منزل دوناروما

وقفة في بيروت تدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين

المرشح العربي الوحيد لجائزة الكرة الذهبية 2026

جومان وبيسان ويمان.. أحلام قتلتها الحرب

ألابا في طريقه للدوري المكسيكي

"الديمقراطية" ترفض استثناء موظفي السلطة بغزة من الاستفادة من مستحقاتهم المالية

إصابة أسيرين خلال اقتحام وحدات القمع سجن جانوت

تحذيرات مقدسية من خطورة موسم الأعياد العبرية على المسجد الأقصى

صحيفة عبرية: عودة جميع محطات تحلية المياه في "إسرائيل" للعمل جزئيًا

تحذيرات مقدسية من خطورة موسم الأعياد العبرية على المسجد الأقصى

10 سبتمبر 2026 . الساعة 13:13 بتوقيت القدس
...
عدنان-غيث

حذّر محافظ القدس عدنان غيث من خطورة موسم الأعياد العبرية المقبل، وما قد يشهده المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس من تصعيد خطير، في ظل ما وصفه بمسار متدرج وممنهج يستهدف تغيير هوية المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية والقانونية.

وقال غيث في تصريح صحفي، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتباه إلى ما قد يرافق موسم الأعياد من تصعيد في الاقتحامات والإجراءات المفروضة على المقدسيين، محذرًا من محاولات فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع اقتراب موسم الأعياد العبرية، الذي يبدأ في أيلول/سبتمبر الجاري ويمتد حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وسط تحذيرات متزايدة من محافظة القدس بشأن تصاعد قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى.

وكانت محافظة القدس قد أعلنت رصد 15 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية أيلول/سبتمبر الجاري، بعد تسجيل 23 قرارًا خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، معتبرةً أن تسارع هذه الإجراءات يأتي في سياق سياسة تهدف إلى تقليص الحضور الفلسطيني داخل المسجد وتهيئة الأجواء أمام تكثيف الاقتحامات.

وأكدت محافظة القدس أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو حق خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طبيعته أو وضعه التاريخي والقانوني القائم مرفوضة ولا تمنح سلطات الاحتلال حقًا في تغيير هوية المسجد أو مكانته.

وفي ظل اقتراب موسم الأعياد العبرية، تتزايد المخاوف من تصعيد ميداني في القدس والمسجد الأقصى، وسط تحذيرات من استمرار الإجراءات الرامية إلى فرض وقائع جديدة وتغيير الوضع القائم. وتؤكد محافظة القدس أن حماية المسجد الأقصى والحفاظ على هويته ومكانته الدينية والتاريخية والقانونية تتطلب تحركًا عاجلًا لوقف هذه الإجراءات ومنع تداعياتها الخطيرة على القدس والمنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #القدس #موسم الأعياد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة