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يديعوت: عودة جميع محطات تحلية المياه في "إسرائيل" للعمل جزئيًا

10 سبتمبر 2026 . الساعة 13:03 بتوقيت القدس
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عودة جميع محطات تحلية المياه في "إسرائيل" للعمل جزئيًا

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن جميع محطات تحلية المياه في "إسرائيل" عادت إلى العمل، للمرة الأولى منذ بدء الأعطال التي طالتها في آب/أغسطس الماضي، إلا أن معظمها لا يزال يعمل بطاقة جزئية لا تتجاوز نحو 40%.

وبحسب الصحيفة، تعود الأعطال إلى انتشار الطحالب القادمة من منطقة دلتا النيل، ما تسبب في تعطيل عمل محطات التحلية وخفض قدرتها على إنتاج المياه.

وتأتي عودة المحطات إلى العمل بشكل جزئي في وقت لا تزال فيه تداعيات الأعطال مستمرة، وسط مساعٍ لإعادة قدراتها التشغيلية إلى مستوياتها المعتادة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إسرائيل #الطحالب #محطات تحلية

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