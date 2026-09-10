فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زفاف بالذهب ينتهي بتوقيف العريس

تفاصيل صادمة في حادثة السطو على منزل دوناروما

وقفة في بيروت تدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين

المرشح العربي الوحيد لجائزة الكرة الذهبية 2026

جومان وبيسان ويمان.. أحلام قتلتها الحرب

ألابا في طريقه للدوري المكسيكي

"الديمقراطية" ترفض استثناء موظفي السلطة بغزة من الاستفادة من مستحقاتهم المالية

إصابة أسيرين خلال اقتحام وحدات القمع سجن جانوت

تحذيرات مقدسية من خطورة موسم الأعياد العبرية على المسجد الأقصى

صحيفة عبرية: عودة جميع محطات تحلية المياه في "إسرائيل" للعمل جزئيًا

بسبب طحالب نهر النيل

صحيفة عبرية: عودة جميع محطات تحلية المياه في "إسرائيل" للعمل جزئيًا

10 سبتمبر 2026 . الساعة 13:03 بتوقيت القدس
...
عودة جميع محطات تحلية المياه في "إسرائيل" للعمل جزئيًا

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن جميع محطات تحلية المياه في "إسرائيل" عادت إلى العمل، للمرة الأولى منذ بدء الأعطال التي طالتها في آب/أغسطس الماضي، إلا أن معظمها لا يزال يعمل بطاقة جزئية لا تتجاوز نحو 40%.

وبحسب الصحيفة العبرية، تعود الأعطال إلى انتشار الطحالب القادمة من منطقة دلتا النيل، ما تسبب في تعطيل عمل محطات التحلية وخفض قدرتها على إنتاج المياه.

وتأتي عودة المحطات إلى العمل بشكل جزئي في وقت لا تزال فيه تداعيات الأعطال مستمرة، وسط مساعٍ لإعادة قدراتها التشغيلية إلى مستوياتها المعتادة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إسرائيل #الطحالب #محطات تحلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة