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الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الإمدادات الأساسية في غزة

10 سبتمبر 2026 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
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الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الإمدادات الأساسية في غزة

حذرت الأمم المتحدة من أن مخزونات الإمدادات الأساسية في قطاع غزة لا تزال غير كافية، في ظل نقص التمويل واستمرار القيود المشددة المفروضة على قدرة شركائها على تجديد المخزونات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريح، إن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات الأخرى ما تزال تستهدف مناطق مأهولة بالسكان في القطاع، ما يعرّض المدنيين للخطر ويتسبب بأضرار في الممتلكات.

وأشار إلى أن استمرار القيود على إدخال وتوفير الإمدادات، إلى جانب فجوات التمويل، يفاقم التحديات التي تواجه جهود الاستجابة الإنسانية، ويحد من قدرة الجهات الأممية وشركائها على الحفاظ على مخزونات كافية من المواد الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتواصل فيه الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، وسط ظروف معيشية صعبة وتحديات متزايدة أمام إيصال المساعدات وتوفير المستلزمات الأساسية للسكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الأمم المتحدة #الإمدادات الأساسية

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