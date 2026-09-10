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عشية رأس السنة العبرية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويدعون لطقوس جماعية

10 سبتمبر 2026 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى (أرشيفية)

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وأمام قبة الصخرة، بالتزامن مع تصاعد الدعوات لتنفيذ اقتحامات جماعية وواسعة للمسجد عشية حلول رأس السنة العبرية.

ونفذت مجموعات المستوطنين اقتحاماتها عبر باب المغاربة، وسط حماية قوات الاحتلال، قبل أن تؤدي طقوسًا تلمودية في باحات المسجد وأمام قبة الصخرة.

وفي سياق التحريض المتصاعد، دعت جماعات "الهيكل" المزعوم إلى نفخ البوق (الشوفار) في ساحات الأقصى يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع رأس السنة العبرية، وحثّت أنصارها على تنفيذ اقتحام جماعي واسع للمسجد، إلى جانب المطالبة بفتح باب الاقتحامات يوم السبت والسماح بممارسة الطقوس التلمودية.

كما اقتحم مستوطنون مقبرة باب الأسباط في القدس المحتلة، في إطار اعتداءات متواصلة تستهدف المقدسات والمواقع الإسلامية في المدينة.

وتتزامن هذه التحركات مع اقتراب سلسلة من الأعياد اليهودية، وسط مخاوف مقدسية من استغلالها لتكثيف الاقتحامات والطقوس التلمودية في المسجد الأقصى، ومحاولة فرض ممارسات جديدة داخله وتحويلها تدريجيًا إلى أمر واقع.

وفي مواجهة هذه الدعوات، دعت جهات مقدسية إلى تكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، والاستعداد للتصدي لاقتحامات المستوطنين خلال الأعياد اليهودية المرتقبة الأسبوع المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المستوطنون #المسجد الأقصى #طقوس جماعية

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