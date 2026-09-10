توقف مولد المعمداني يهدد بتعطيل خدماته الطبية في غزة

توقف مولد الكهرباء الرئيس في مستشفى المعمداني بمدينة غزة، والذي يعتمد عليه المستشفى في تشغيل مرافقه وأقسامه، إثر نفاد الزيوت وقطع الغيار اللازمة لصيانته، ما أدى إلى توقف قسم التصوير الطبي وتعطيل جهاز الأشعة المقطعية (CT) الوحيد العامل في شمال قطاع غزة.

وأدى توقف المولد إلى تقليص الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى إلى الحد الأدنى، إلى جانب تأجيل عدد من العمليات، في ظل أزمة متفاقمة تهدد باستمرار عمل المرفق الصحي وقدرته على تقديم الرعاية للمرضى والجرحى.

ويعد مستشفى المعمداني من المستشفيات الرئيسة التي تقدم خدماتها لسكان مدينة غزة وشمال القطاع، فيما يمثل توقف جهاز الأشعة المقطعية ضربة إضافية للمنظومة الصحية، نظرًا لأهميته في تشخيص الحالات الطارئة والإصابات التي تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأكدت إدارة المستشفى أن المرفق بات بحاجة إلى إغاثة عاجلة وتوفير الزيوت وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل المولد وضمان استمرار الخدمات الطبية، محذرة من أن استمرار الأزمة قد يدفع المستشفى إلى مزيد من تقليص خدماته ويعرض حياة المرضى للخطر.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه مستشفيات قطاع غزة أزمات متواصلة جراء نقص الوقود والمستلزمات الطبية وقطع الغيار، ما يحد من قدرتها على تشغيل أقسامها الحيوية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين